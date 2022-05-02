Güven Gürkan Öztan: Erdoğan hala ‘riskli ama en bilindik seçenek’ olduğunu göstermeye çalışıyor

Erdoğan dışarıda yalnızca kendisine seçim öncesi kullanılacak maddi kaynak aramıyor, aynı zamanda neoliberal küreselleşmenin krizinde debelenen kapitalist dünya için hâlâ “riskli ama en bilindik seçenek” olduğunu göstermeye çalışıyor. Tek fark bunu 2002’de olduğu gibi “liberal değerler” ve “Ilımlı İslam” ile ambalajlamak zorunda hissetmemesi. Ülke içinde muhaliflere yönelik izlediği bastırma politikasının kapitalist-emperyalist merkezlerde gerçek manada dert edilmediğini defalarca deneyimleyen iktidar, Brüksel’i ya da Strasburg’u zerre kadar önemsemiyor. Duruşmaları izleyen diplomatların, insan hakları aktivistlerinin mesaisinden Demirtaş, Kavala ya da Gezi davalarına dair olumlu bir etki doğmaması bundan.
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