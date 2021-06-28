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Yaramazlara biraz batar!

Güven Gürkan Öztan: Bir dönemin öyle ya da böyle sonu geliyor gibi görünüyor

Hiç gitmeyecek gibi hareket eden, müteahhitlere söz verirken önce kendini teminat gösteren, işini sağlama almak isteyen yatırımcıların Londra mahkemelerini adres göstermesini sineye çeken iktidar, şimdilerde “Devlette devamlılık esastır, biz gitsek de…” diyerek rant çevrelerini ikna etmeye çalışıyorsa bir dönemin öyle ya da böyle sonu geliyor gibi görünmektedir.

Mafya lideri ifşalarının, iktidarın kılcallarına kadar sirayet eden kavganın olduğu kadar “ağzını açanı alın” talimatının, “çocuk uyuyor” diyerek polise haykıran yurttaşın evinden alınmasının, gazetecilerin boğazına çökülmesinin ve daha nicesinin bu sona doğru gidiş emareleriyle muhakkak bir ilgisi var.


Güven Gürkan Öztan’ın yazısı

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