Güven Gürkan Öztan: Baskın seçim ihtimali masanın üstünde

Hal böyle iken, yeni seçim yasasının 2023 Haziran’ını seçim tarihi olarak tescil ettiği düşüncesine ihtiyatla yaklaşmakta yarar var. Yeni yasa karşısında muhalefet kenetlenir ve etkili bir karşı formül bulursa, iktidar için yasanın uygulanabilmesi için geçmesi gereken bir yıllık süre manasız hale gelebilir. Dolayısıyla çok kuvvetli bir olasılık olmasa da, baskın seçim ihtimali masanın üstünde durmaya devam ediyor.

Meclis muhalefeti baskın bir seçim olasılığına hazır mı sorusu cevaplanması kolay olmayan bir soru. 6’lı masanın, bir ritim yakalamakla beraber işleri ağırdan aldığı bir gerçek. Ortak ve de ivedi hareket etmenin basit bir iş olmadığını herkes biliyor, ancak iktidarın puslu hava yaratmayı sevmesi ve bunu defalarca yapması, muhalefetin üzerine ilave sorumluluklar yüklemiş durumda. Muhalefetin 2023 için çalışırken, bir yandan da seçim kararı yarın alınacakmışçasına bir acil durum planını yedekte tutması elzem. Aynı tespiti toplumsal muhalefet için de tekrarlamak zorundayız. Toplumsal muhalefet arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak bir eylem programının hazırlanması için vakit daralıyor.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı