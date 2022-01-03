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Yaramazlara biraz batar!

Güven Gürkan Öztan: 2022, iktidar ile muhalefet arasında amansız bir mücadelenin yılı olacak

2022 siyasette büyük bir kapışmanın, iktidar ile muhalefet arasında amansız bir mücadelenin yılı olacak. Bunun emarelerini geride bıraktığımız sene boyunca gördük, deneyimledik.

Seçimlerin erken ya da vaktinde yapılması bu gerçeği değiştirmeyecek. Zira ok bir kez yayından fırladı, nereye isabet edeceği ise henüz meçhul.


Bugün enflasyon altında ezilen, zamlar nedeniyle geçinmekte zorlanan, iktidarın kayırmacı politikaları yüzünden işsiz, aşsız kalan milyonlarca insan, karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için bütünlüklü bir program ve siyasi adres arıyor. İktidara aday olanların en temel konularda ne vadettiğini, bunları nasıl hayata geçireceğini duymak istiyor. Muhalefetin geciktiği her an ise tek adam rejiminin devamını arzulayanların işine geliyor.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı

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