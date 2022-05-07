Gürkan Hacır: Sandıkta sürpriz bekleyin

Koca koca partilerin aman kırar mıyız… Aman döker miyiz dediği bir ortamda… Riski aldı… Gönderelim dedi… İktidara geri vites yaptırdı…

Erdoğan ’Zaten gönderilmeliler’ dedi. Bugün mülteciler kalsın diyen parti yok… Kalmadı…

Bu arada… Farkında mısınız bilmiyorum… İslamcılar izliyor… Muhafazakarlar izliyor… Solcular seyrediyor… Liberaller zaten dünden seyirci… Türkiye’de siyasete… Milliyetçiler yön veriyor…

MHP’den İYİ Parti’ye oradan Zafer Partisi’ne kadar… Her ne kadar kendi içlerinde kavgalı olsalar da…

Siyaset onların etrafında şekilleniyor. Biri bırakıyor diğeri başlıyor… Uzun lafın kısası… Ümit Hoca… Eğer seçime kadar nefesi yeterse ve de seçime girmeyi başarırsa… Sandıkta sürprizi bekleyin…

Gürkan Hacır’ın yazısı