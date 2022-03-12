Gürcan Bilgiç: Madem radikal bir karar verildi, federasyonda da değişim yapmalı

Daha önce Aziz Yıldırım’ın farklı cümleler ile söylediklerini, Ali Koç döneminde yaşadıkları ile tekrar vurguladı aslında. Sistemin değişmesi, MHK’nin liyakatı tartışılmayacak yabancı isimler tarafından yönetilmesi teklifi, aslında herkesin içindeki komplo teorilerini ve ayrıcalık isteklerini de aşağıya çeker. Türkiye bunu doğru tartışmalı. MHK başkanları gidiyor, hakemler kalıyor. Sonra yenisi yine tartışılıyor. Madem radikal bir karar verildi, yıpranmış hakemler gönderildi, Federasyon’da da aynı keskinlik ile değişim yapılmalı.
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