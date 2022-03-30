Gürcan Bilgiç: Kuntz’un farkında olmadığı, sahada ‘liderinin’ olmadığı

Genç bir takımımız var. Kuntz’un farkında olmadığı, sahada “liderinin” olmadığı. Bu grubu bir hedefe organize edebilirsiniz ama kazanma duygusunu veren, ortamı geren, etrafı sorumluluk almaya zorlayan o “lider” oyuncudur. Cengiz’in golünden sonra kaleye gitmeyi unutan, ayağında bir top bile tutamayan Enes ile hücum organize etmeye çalışan, kendi takımlarındaki pas ve pozisyon ezberlerinden “bizim çocukları” uzaklaştıran Stefan Kuntz’un yeni mazeret üretimine hazırlanın. Ben “bakan” değil, “gören” teknik adamın arkasından giderim. Bizim çocuklar “ezberciliğin” kurbanı olacaklar. Birlikte yanacağız.

Gürcan Bilgiç’in yazısı