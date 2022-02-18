‘Gurbetçi’ şirketleri de KKM’ye dahil olabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kur korumalı mevduat (KKM) sisteminin kapsamı genişletildi. Buna göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ardından onların sermayedarı olduğu şirketlerin de KKM sistemine dahil olabilmesinin önü açıldı.

Hükümet, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın Hazine tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

Yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle KKM’lere döviz bozdurarak geçişin düşük kalması sonrası hükümet gurbetçilerin dövizleri için de düğmeye basmış ve Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları hakkındaki tebliği yürürlüğe sokmuştu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında YUVAM hesapları hakkındaki tebliğde değişiklik yapıldı. Değişiklikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketlerin de KKM sistemine dahil olabileceği belirtildi.