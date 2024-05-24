Güntekin Onay: Kupayı daha iyi olan Beşiktaş kazandı

Dün akşamki finalde Beşiktaş orta sahası Trabzonspor’a oranla daha kaliteliydi. Al-Musrati, Gedson ve Salih’ten oluşan orta saha üstünlük kurarken; Masuaku ve Svenson da 2’nci yarıda daha fazla hücuma çıkınca Beşiktaş daha etkiliydi. Gedson’un 2 oyuncuyu geçip yaptığı serviste Muleka’nın harika asistini Salih kafayla çok iyi bitirdi.

2-1’den sonra Abdullah Avcı tüm riskleri göze alarak elindeki tüm ofansif oyuncuları sahaya sürdü. Duran toplarla uzun oyuncularıyla gol arayan bordo mavili ekip 89’da beraberlik sayısına ulaşırken kalan duraklama anlarında orta sahayı tamamen boşaltan Trabzonspor karşısında Beşiktaş kalan sürede tekrar gol için rakibinin üzerine gitti.

Dün orta alanda takımı bir orkestra şefi gibi yöneten Al-Musrati, mükemmel oyununu harika bir golle taçlandırdı ve kupayı getiren füzeyi Trabzonspor ağlarına göndererek finalin kahramanı oldu. Beşiktaş’ta tüm oyuncular çok çalıştı ancak Gedson, Colley, Masuaku, Svenson ve Al Musrati maçın en iyileriydi. Trabzonspor ise 90 dakika boyunca arzu edilen futbolun çok uzağındaydı. Hiç tartışmasız bir şekilde kupayı sahada daha iyi olan taraf kazandı.

Güntekin Onay’ın yazısı