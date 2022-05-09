Günlük tahmin: Ege ve Akdeniz için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük değerlendirme raporuna göre Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

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İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas çevrelerindeyse gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Güneydoğu Anadolu’da hava sıcaklıklarının iki ila dört derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarınsa genellikle kuzeyden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.