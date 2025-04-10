Güney Öztürk: Trump'ın gümrük tarifesi politikası bir ilkokul çocuğunun defterinden fırlamış gibi

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Donald Trump’ın yeni gümrük tarifesi politikası, bir ilkokul çocuğunun defterinden fırlamış gibi: Eğer siz bize daha çok mal satıyorsanız ama biz sizden az alıyorsak, demek ki siz bizi kandırıyorsunuz! Çin örneği bu çocuk matematiğinin şahikası: ABD, 2024’te Çin’den 438.9 milyar dolarlık mal almış ama sadece 143.5 milyar dolarlık ihracat yapabilmiş. Ticaret açığı 295.4 milyar dolar. Trump’ın hesap makinesine göre bu, Çin’in ABD mallarına yüzde 67 vergi koyduğu anlamına geliyor. Bu yüzden Çin’e yüzde 33.5 gümrük tarifesi koymak ‘adil’ olurmuş.

Mantığa bak: Ticaret açığını doğrudan vergi oranı sanmak. Bu hesaba göre zenginle arkadaşlık da suç sayılır! Dünya bu çocuk hesabını izlerken, ABD Başkanı bir grafikle kürsüye çıkıyor: Sol sütunda “Onlar bize ne kadar vergi koyuyor (aslında koymuyorlar)”, sağda “Biz onlara ne kadar koyacağız.” Her ülkenin adı yanında rastgele yüzdeler.

En çok ‘kandıran’ ülke? Çin sanırsınız… Ama hayır, birincilik minik Lesotho’nun! 2.3 milyon nüfuslu, denize kıyısı olmayan Afrika krallığı. ABD’ye yıllık 237 milyon dolarlık ihracat yapıyor, karşılığında sadece 7 milyon dolarlık mal alıyor. Trump hemen formülü çalıştırıyor: “Demek ki hile var!” Sonuç: Lesotho’ya yapıştır yüzde 50 gümrük vergisini! Nedeni: “Amerika soyuluyor.” Gerçek: Lesotho halkı zaten 3 dolarlık Amerikan ürünü bile alamıyor, çünkü paraları yok.

Güney Öztürk’ün yazısı