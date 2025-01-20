Güney Kore'de dört komutan görevden alındı

Güney Kore’de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol’un 3 Aralık 2024’teki sıkıyönetim ilanında rol oynamakla suçlanan dört komutan görevden alındı.

Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon karşıtı gösteriler sürüyor. Fotoğraflar: AA

Yonhap’ın haberine göre savunma bakanlığı disiplin komitesi, Yoon’un girişiminde yer aldığından şüphelenilen komutanlara karşı harekete geçti.

Bakanlık şu dört üst düzey ismi resmi olarak görevden aldı:

Yeo In-hyung

Moon Sang-ho

Lee Jin-woo

Kwak Jong-keun

İlan sırasında ‘sıkıyönetim komutanı’ olarak atanan Genelkurmay Başkanı Park An-su için de disiplin süreci devam ediyor.

Sıkıyönetim komutanı olarak atanan Park An-su…

Yoon dün tutuklanmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisi’nin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak’ta gözaltına alınmıştı.

Yoon Suk Yeol…

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon’un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, dün Seul Batı Bölge Mahkemesi’nin kararıyla ‘ayaklanmaya liderlik etme’ ve ‘yetkisini kötüye kullanma’ suçlarından tutuklanmıştı.

Son olarak 65 yaşındaki siyasetçi bugün gözaltı merkezinde tek kişilik hücreye alındı.

Destekçilerinin Yoon’u ‘serbest bırakmak’ için olası girişimlerine karşı başkanlık ofisi güvenlik servisi yetkilileri ve polisin güvenlik önlemleri aldığını belirtti. Soruşturma sürüyor.