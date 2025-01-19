Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan Yoon resmen tutuklandı

Güney Kore’de sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığından uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol resmen tutuklandı.

Yoon Suk Yeol. Fotoğraflar: AA

Yonhap’ın haberine göre 15 Ocak’ta gözaltına alınan Yoon’u Seul Batı Bölge Mahkemesi, ‘ayaklanmaya liderlik etme’ ve ‘yetkisini kötüye kullanma’ suçlarından tutukladı.

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), savcılığın 20 gün dolmadan iddianameyi hazırlayacağını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi’yse mahkemenin tutuklama kararını eleştirdi.

Seul Batı Bölge Mahkemesi, sıkıyönetim soruşturması kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon hakkında dün tutuklama kararı çıkarmıştı.

Yoon destekçileri mahkeme binasını bastı

Yoon’un tutuklanmasının ardından kararı protesto eden göstericiler, mahkeme binasına girdi.

Binaya ‘zorla girdikleri, camları kırdıkları ve bina çevresinde konuşlu güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerini püskürttükleri’ belirtilen protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Polis, 45 protestocuyu gözaltına aldı.

Öte yandan dün, Yoon hakkında tutuklama kararının görüşüldüğü sırada mahkeme binası önünde yaklaşık 44 bin kişi, eski devlet başkanına destek gösterisi düzenlemişti.

Polisin gözaltına aldığı 45 protestocunun, dünkü gösteriye de katıldıkları belirtiliyor. Yüksek Savcılık Ofisi, protestoları soruşturmak amacıyla dokuz kişilik ekip kurulduğunu duyurdu.

Yoon’sa tutulduğu gözaltı merkezinde yazdığı mektupta ‘barışçıl protesto’ çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Yoon, 3 Aralık 2024’teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle ‘ayaklanma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla soruşturuluyor.

Yoon’un destekçileri, başkent Seul’de… Fotoğraf: AA

Güney Kore Ulusal Meclisi’nin sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturmasında 15 Ocak’ta gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon’u devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisi’nin başkent Seul’un güneyinde bulunan Gwacheon’daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon’un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.