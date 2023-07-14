Güney Kore ve ABD’den ortak hava tatbikatı

Güney Kore ve ABD, B-52H stratejik bombardıman uçağının da yer aldığı ortak hava tatbikatı düzenledi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikatın, Güney Kore ve ABD’nin ortak operasyonel yeteneklerini geliştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Kore Yarımadası’nda gerçekleştirilen tatbikatta Güney Kore’nin F-15K savaş uçaklarını kullandığı, ABD’nin de F-16 jetleriyle tatbikata katıldığı ifade edildi.
ABD’nin stratejik bombardıman uçağı B-52H’nin de operasyonda yer aldığı vurgulanan açıklamada, tatbikatın ABD’nin ‘genişletilmiş caydırıcılık’ taahhüdünü yerine getirmekteki kararlılığını gösterdiği bildirildi.
Ortak hava tatbikatının, Kuzey Kore’nin iki gün önce gerçekleştirdiği balistik füze denemesine tepki olarak yapıldığı kaydediliyor.
Kuzey Kore’nin balistik füze denemesi
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kuzey Kore’nin, başkent Pyongyang yakınlarından iki gün önce yerel saatle 10:00 sularında Japon Denizi yönüne ‘uzun menzilli balistik füze’ fırlattığını açıklamıştı.
Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin kuzeydeki Hokkaido Adası’nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü duyurmuştu.