Güney Afrika’da dev dalga, üç denizaltı personelinin ölümüne neden oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde şiddetli fırtınada meydana gelen dev dalgaların vurduğu denizaltıdan suya düşen üç personel boğuldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Güney Afrika Donanmasından yapılan açıklamada, Cape Town’un Kommetjie kıyılarında konuşlanmış ‘SAS Manthatisi’ isimli denizaltıya çarpan şiddetli dev dalgaya kapılarak denize sürüklenen yedi personelden üçünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Afrika’da bir denizaltıyı idare eden ilk kadın subay 33 yaşındaki Teğmen Gillian Hector’un da ölenler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, kurtarılan dört personelin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.