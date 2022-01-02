Güney Afrika Parlamentosu’nda yangın

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yasama başkenti Cape Town’daki parlamento binasında yangın çıktı.

Fotoğraf: BBC

Bayındırlık ve Altyapı Bakanı Patricia De Lille, parlamento binasında sabah saatlerinde başlayan yangının itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen hala kontrol altına alınamadığını belirtti.

Parlamento binasının bulunduğu bölgeye giden Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yangını, ‘korkunç ve çok üzücü bir olay’ diye niteledi.

Belediye, yangında eski meclis binasının çatısının çöktüğünü, binada büyük hasar oluştuğunu açıkladı.

Fotoğraf: Cape Town Belediyesi

Yangın söndürme çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiği. ancak kontrol altına alınamaması durumunda, başta tarihi eski meclis binası olmak üzere parlamentonun tamamının yanma riskinin bulunduğu belirtildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı, polis tarafından sorgulandığı, yangının Parlamento Kütüphanesi’ni de tehdit ettiği bildirildi.

Ulusal Meclis Başkanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini ancak sabotaj sonucu çıktıysa bunun Güney Afrika Anayasası’nı yakmakla aynı anlama geldiğini söyledi.