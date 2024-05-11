Güneş patlamasından sonra ‘Kuzey Işıkları’ Trabzon’da da görüldü

Güneş’te meydana gelen patlamalar jeomanyetik fırtınaya yol açtı. Trabzon’un Ortahisar ilçesi de manyetik fırtına kaynaklı Kuzey Işıkları’nın görüldüğü adresler arasındaydı.

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NASA’ya göre Güneş yüzeyindeki patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyalleri için risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor. Dolayısıyla jeomanyetik fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği belirtiliyor.

Trabzon’da Kuzey Işıkları

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Trabzon’un Ortahisar ilçesinde güzel görüntü oluşturdu. İngiltere, İrlanda, Rusya ve Slovakya da Kuzey Işıkları’nın görüldüğü adresler arasındaydı.