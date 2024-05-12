Güneş gözlüğü takmak neden önemli?

Güneş gözlüğü sadece bir aksesuar değil, göz sağlığınızın da koruyucusu.

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Tıpkı güneş kremi gibi güneş gözlüğü de zararlı ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlıyor.

Dahası da var. Amerikan Oftalmoloji Akademisi’nden Dianna Seldomridge’e göre güneş gözlüğü yalnızca güneşli yaz günlerinde değil, bulutlu günlerde de takılmalı. Çünkü gün ışığında da UV ışınları var.

Peki UV ışınlarının zararı ne? Gözler söz konusu ise katarakt doğrudan UV ışınlarına maruz kalmayla ilişkili.

Johns Hopkins Wilmer Göz Enstitüsü’nden Albert Jun, şöyle diyor: “UV ışığı oksidatif strese neden oluyor. Yaşlanma sürecinde ve hastalık süreçlerinde rol oynuyor.”

Katarakt normal yaşlanmayla birlikte ortaya çıkar; göz merceği yavaş yavaş bulanıklaşır. Görüşünüzün bulanıklaşmasına, geceleri görme zorluğuna yol açabilir. Ciddi görme bozuklukları ortaya çıktığında katarakt ameliyatı önerilebilir.

Söz konusu katarakt olduğunda yaş ana risk faktörü, ancak araştırmalara göre UV ışınlarına maruz kalmanın bir diğer faktör. Jun, “UV’ye maruz kalma, daha ileri düzeyde katarakt veya daha erken yaşlarda katarakt riskini artırıyor” diyor.

Buna ek olarak, bazı bulgular UV ışığının erken yaşlarda, çocuklukta ve 20’li yaşlarda gözleri daha fazla etkilediğine işaret ediyor.

Tüm bu risklerden dolayı uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarına dışarıdayken güneş gözlüğü ve şapka takmayı öğretmesini öneriyor.

Pahalı güneş gözlükleri almanıza gerek yok. Tam UV koruması olarak etiketlenen, UVA ve UVB’ye karşı koruma sağlayan, ‘UV 400’ olarak adlandırılan, 400 nanometreye kadar dalga boylarındaki ışığı bloke edenleri rayın.

Büyük güneş gözlükleri veya etrafı saran güneş gözlükleri en iyisi. Daha fazla kapsama alanı, içeri giren ışığa karşı daha fazla koruma anlamına geliyor.