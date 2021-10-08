Güneri Cıvaoğlu: Esad bir sürpriz yaparak Erdoğan’ı da telefonla arar mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı Abdullah, Ortadoğu’da “Beşar Esad’ın cumhurbaşkanlığından ayrılmasını” en çok isteyen ve bunu her fırsatta açıklayan Suriye’ye komşu iki devletin liderleriydi.

Ancak…

Geçtiğimiz pazar günü hiç beklenmeyen bir şey oldu.

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Ürdün Kralı Abdullah’ı telefonla aradı.

Dünkü Le Monde’a göre, “Esad ile Abdullah” arasında yeniden “kardeşlik ilişkileri” konuşulmakta.

Beşar Esad bir sürpriz daha yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da telefonla arar mı?

İki lider arasında “yeni bir sayfa açmak” konuşulur mu?

Kral Abdullah ve Beşar Esad’ın “kardeşlik ilişkileri” konsepti Erdoğan ve Esad arasında da dile getirilir mi?

“O kadar da uzun boylu değil” diye düşünülebilir.

Ama…

Ankara’ya bir telefon sürprizi gene de “ihtimal dışı değil.”

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı