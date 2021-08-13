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Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: Birinci turda ‘çok aday’ millet ittifakında sarsıntıları önleyebilir

Kamuoyu araştırmalarına göre Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçimleri için -hala- en yüksek oranda desteğe sahip.

Bu durumda Fransız politikacının “sandık algoritması 1. turda her partinin kendi adayını göstermesi” formülüne ağırlık kazandırıyor.


1.turda “çok aday” seçeneği Millet İttifakı’nda fay kırıklarına neden olabilecek sarsıntıları da önleyebilir.

Toplumda sağlam bir tabanı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sürecin başında da sonunda da “haksızlığa uğramış” algısını ve psikolojisini üretmez.

  1. turda yarışır.

Aldığı oy onu ilk adaydan biri yaparsa son turda Erdoğan’ın karşısına “Millet İttifakı’nın adayı” olarak o çıkar.

Yok…

Kemal Kılıçdaroğlu (veya CHP başka bir aday göstermişse o) ilk turda 1. ya da 2. olursa, son turda Erdoğan’a karşı yarışır.

CHP ve İYİ Parti arasında sıkıntı yaşanmaz.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

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