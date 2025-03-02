Güneç Kıyak: Titan'ın göllerinde metan, etan veya amonyakla dolu canlı hücreler var olabilir miydi?

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Dünyalıların hücrelerinin suyu kullandığı şekilde Titan’ın göllerinde metan, etan veya amonyak ile dolu canlı hücreler var olabilir miydi?

Metan ve etan, Dünya’da olağan sıcaklıklarda gaz formundadırlar; Titan’ın karanlık denizlerini dolduran sıvıya yoğunlaşmak için çok düşük (- 157 oC dolayında) sıcaklıklara ihtiyaç duyarlar. Ancak bu kadar aşırı soğukta, atomlar ve molekül hareketi olağanüstü yavaştır ve bu nedenle kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi çok zordur.

Bu anlamda sıvı metan ve etan gibi malzemenin suyun yerini alarak bir yaşam oluşturması da çok zor görülmektedir.

Bilim insanları amonyak için de aynı görüşteler. Amonyak, kendi başına iyi bir çözücü olmadığından suyla karıştırıldığından oluşan soğuk ortam yaşam için olumlu not alamaz, deniyor.

Ama sülfürik asit için bilim insanlarının olumlu görüşleri var.

Sülfürik asit referansı üzerine dikkatler komşu gezegen Venüs’e yöneldi. Venüs, bizim standartlarımıza göre çok sıcak bir gezegen ve çok kalın bir atmosferi bulunuyor. Bilim insanları burada bazı yaşam formlarının evrimleşmesinin mümkün olduğunu düşünüyorlar. Çünkü Venüs’ün atmosferik bulutlarının büyük oranda (%96) sülfürik asit damlacıklarından oluştuğu biliniyor.

Bilim insanları, bildiğimizden farklı bir yaşam için en iyi çözücünün yoğunlaştırılmış sülfürik asit olabileceğini düşünüyorlar.

Sülfürik asit bizim rutinimizde oldukça tehlikeli bir akışkan; nasıl olur da bu sıvı bu haliyle uzaylı hücreleri doldurarak onlara hayat desteği verir?

Ancak burada sözkonusu olan konsantre sülfürik asittir; bizim bildiğimiz sülfürik asit ise aslında içinde biraz asit bulunan sudan oluşuyor. Tehlikeli olan şey bu su-asit karışımı; su ve asidi birbirinden ayırdığınızda, bildiğimiz agresif reaksiyonlar gerçekleşmiyor.

Güneç Kıyak’ın yazısı