Gündüz Vassaf: Gün, Harvard'la dayanışmanın günü

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Harvard’a vurdukça Trump kitlelerden puan topluyor, güçleniyor. Yarın çok geç. Bugün sade ABD’de değil her ülkede üniversitelerin Harvard’la dayanışmalarının zamanı. Trump tipi faşizme başlıca muhalefet olabileceklerin susması, ABD’den dünyaya hızla yayılan bu ideolojiye açık davet niteliğinde. Olansa tersi.

Harvard’a son saldırının üstünden bir gün geçmeden Kanada, İngiltere ve Avrupa üniversiteleri, “ABD’nin kaybı benim kazancımdır” opurtünizminde kolları sıvayıp hocalara “Bize gelin” diye iş tekliflerine soyundu. Çin ve Rusya gibi totaliter rejimler ABD’de üniversitenin çöküşüyle ellerini ovuşturarak güçlenmekte. İsrail, Filistin halkının katliamına karşı en güçlü seslerin Harvard öğrencilerinden bir daha gelemeyeceği zaferinde.

Faşizm geldiğinde topla tüfekle değil, bizim sessizliğimizde, populist sloganlarla kitlelerin omuzunda yükseliyor. Mesele Harvard’dan öte, dünyada zaten sallantıda olan mevcut demokrasi anlayışını koruyabilmek. Gün, Harvard’la dayanışmanın günü.

Gündüz Vassaf’ın yazısı