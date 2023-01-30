Gümüşel’in müritleri AKP’ye seslendi: Azgın azınlığa yol verme

H.K.G.’nin altı yaşındayken tarikat lideri babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından tarikat üyesi Kadir İstekli’yle ‘evlendirilmesine‘ ilişkin bugün görülen dava sırasında müritler ‘hocalarına’ özgürlük talep etti.
Grup, “AKP, azgın azınlığa yol verme” diye slogan attı.
H.K.G.’nin istismarı
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., 2002’de babasının müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirildiği’ni ve çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını belirterek yargıya başvurmuştu.
Şikayetin ardından dava açıldığı, iki sene geçmesine rağmen kimsenin kimsenin tutuklanmadığı ortaya çıkmıştı. Durumun kamuoyuna yansımasının yol açtığı infialin ardından Gümüşel ve İstekli, tutuklanmıştı.
İstismara ilişkin düzenlenen adli tıp raporu mahkemeye ulaşmış; raporda H.K.G.’nin istismarın ardından ‘travmaya bağlı stres bozukluğu’ yaşadığı belirtilmişti.
Sabah saatlerinde Kartal adliyesi önünde toplanan Gümüşel’in müritleri, ‘hoca’larının tahliyesini isterken; tekbir getirip sloganlar da attı.
Gazeteci Sultan Eylem Keleş’in paylaştığı videoda, grubun “AKP, azgın azınlığa yol verme” diye slogan attığı duyuluyor.