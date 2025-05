Gümrük vergilerinden sonra ilk: ABD'yle Britanya arasında ticaret anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, “Amerika için inanılmaz bir gün” diyerek Britanya’yla ticaret anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Trump, 2 Nisan’da ABD’nin diğer ülkelerden ‘karşılıklı’ gümrük vergisi alacağını açıklamıştı. Minimum yüzde 10 olan vergi oranları ülkeden ülkeye değişiyordu. Britanya için de bu oran yüzde 10’du.

ABD başkanı bir hafta sonraysa Çin hariç ABD’nin diğer ticaret ortakları için vergileri 90 günlüğüne ertelemişti.

Süreçte birçok ülkenin anlaşma yapmak için aradığını öne süren Trump, bugün Truth Social hesabından ilk anlaşmayı Britanya’yla yaptıklarını duyurdu.

Trump’ın paylaşımı şöyle:

“Bugün, geçmiş başkanlarımızın asla önemsemediği ilk adil, açık ve karşılıklı ticaret anlaşmamızı yaptığımız, Amerika için inanılmaz bir gün.

Kurtuluş Günü’nden (tarifeleri açıkladığı 2 Nisan’ı kastediyor) bu yana ilk ticaret anlaşmasını güçlü müttefikimiz Britanya’yla yaptık.

Anlaşmanın bir parçası olarak Amerika yüzde 10’luk gümrük vergilerinden altı milyar dolar dış gelir, büyük çiftçilerimiz ve üreticilerimizse yeni ihracat fırsatlarından beş milyar dolar gelir elde edecek.

Alüminyum ve çelik ticaret bölgesi ve güvenli bir ilaç tedarik zinciri oluşturularak hem ABD’nin hem de Britanya’nın ulusal güvenliği artırılacak.

Anlaşma, Amerika’ya saygı duyduğunuz ve masaya ciddi teklifler getirdiğiniz takdirde Amerika’nın çalışmaya hazır olduğunu göstermektedir. Çok daha fazlası gelecek. Dinlemede kalın.”

Britanya Başbakanı Keir Starmer da X’ten anlaşmaya dair şunları yazdı:

“Bugün ABD’yle Britanya işletmelerini güçlendiren ve binlerce Britanyalının işini kurtaran bir anlaşma yaptım.

Britanyalı otomobil üreticilerini koruyacağıma ve çeliğimizi kurtaracağıma söz vermiştim. Bu anlaşma bu sözümü yerine getiriyor.

Britanyalı işçiler, aileler ve şirketler bunun faydasını görecekler.”

