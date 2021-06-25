Gülengül Altınsay: TFF de Euro 2020 sürecini iyi yönetemedi

Zaten bizim en önemli sorunumuz yönetim sorunu. Çerçeveler dar çatılmışsa onları kırmak zor. Futbolun başı TFF de Euro 2020 sürecini iyi yönetemedi mesela. Millilerimizin ne turnuva öncesi ne de turnuva sonrası sorunlarını çözemedi. Düşük performans ve başarısız sonuçlarla evlerine dönmeleriyle ortaya çıkan krizi de iyi yönetemedi. Bir işin başı iseniz işler sizin kararlarınızla yürüyecekse konuya dair bilginizin, vizyonunuzun ve bunları uygulamaya koyacak cesaretinizin olması gerekir. Buna göre de liyakat esaslı bir örgütlenmeniz. Fakat bizde futbolda yönetici olanların hangi vasıflarla oralara geldikleri herkesin malumu. Sonuçta bu bozuk düzen içinde TFF iyi yönetilmiyor, kulüpler iyi yönetilmiyor. Yönetim kurullarındakiler kendi işini yönetmekte uzman olabilirler ama iş futbolu yönetmeye gelince bilgi ve vizyondan yoksunlar.
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