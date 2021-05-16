Gülengül Altınsay: Şampiyonluk onu en çok hak edenin oldu

Sonunda oldu, her şeye karşı oldu.

Kırk maç oynanan bir sezonda oldu.

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Ahlaksız gündeme karşı oldu. Yaratılmak istenen yılgınlığa rağmen oldu.

40 maçlık maratonda en iyi futbolu oynayarak oldu.

Sakatıyla yedeğiyle oynayanı oynamayanıyla bu alçak gönüllü kadronun takım gibi kenetlenmesiyle oldu.

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İnancını hiç kaybetmediği için oldu.

Emekle oldu, çalışarak oldu.

Sonunda şampiyonluk onu en çok hak edenin oldu.

Kısacası, şerefiyle oldu, hakkıyla oldu….

Böylece sadece futbol ve spor kesiminde değil bütün ülkede çalışanın da kazanabileceği konusunda Beşiktaş yine umut oldu.

Gülengül Altınsay’ın yazısı