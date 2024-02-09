Yaramazlara biraz batar!

Gülengül Altınsay: Kanatlar boş, orta alan güçsüz

Türkiye Kupası’nda Antalyaspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Maçın önemli bir detayı, Beşiktaş’ın efsane oyuncusu ve son şampiyonluğunda teknik direktörü Sergen Yalçın’ın bu kez Antalyaspor’un başında olması. Yani pek de istenmeyen bir eşleşme bu Beşiktaşlılar için. Ama top dönmeye başlayınca artık her şey tur atlama mücadelesine dönüyor. Aslında hem Santos hem de Yalçın takımlarında yeniler. Yani istediklerini yapamamış olmaları normal. 

Ne var ki Santos’la beraber rakibi geride karşılama bir alışkanlığa dönüşüyor sanki Siyah-Beyazlılarda. Tamam da, geride karşılamayı amaçlıyorsan geride karşılayabilmelisin. Rakibe taçı rahat attırıyorsun, şutu rahat attırıyorsun Umut da topu ıskalayınca golü yiyorsun. Kanatlar boş, orta alan güçsüz. Bir tek Rashica ve Semih’in bir şeyler yapmasını bekliyorsun. 


Gülengül Altınsay’ın yazısı

SON HABERLER

Borsa 9000’i geçti

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.016,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

Acınası siyaset ve demokrasi!

CHP’nin, gerek Meclis’te gerek seçimlerde referandumlarda etkili bir muhalefet ortaya koyduğu, siyaset yaparken iktidar eleştirilerinin dışına çıkıp alternatif bir politikanın sahibi olduğu, örneğin sosyal demokrat bir parti olma iddiasını yeterince ortaya koyduğu söylenebilir mi? Ya da sağa karşı, laiklik dışında, ekonomi politikalarıyla, siyasal ekonomi anlayışıyla karşı çıktığı iddia edilebilir mi? 