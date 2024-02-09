Gülengül Altınsay: Kanatlar boş, orta alan güçsüz

Türkiye Kupası’nda Antalyaspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Maçın önemli bir detayı, Beşiktaş’ın efsane oyuncusu ve son şampiyonluğunda teknik direktörü Sergen Yalçın’ın bu kez Antalyaspor’un başında olması. Yani pek de istenmeyen bir eşleşme bu Beşiktaşlılar için. Ama top dönmeye başlayınca artık her şey tur atlama mücadelesine dönüyor. Aslında hem Santos hem de Yalçın takımlarında yeniler. Yani istediklerini yapamamış olmaları normal.

Ne var ki Santos’la beraber rakibi geride karşılama bir alışkanlığa dönüşüyor sanki Siyah-Beyazlılarda. Tamam da, geride karşılamayı amaçlıyorsan geride karşılayabilmelisin. Rakibe taçı rahat attırıyorsun, şutu rahat attırıyorsun Umut da topu ıskalayınca golü yiyorsun. Kanatlar boş, orta alan güçsüz. Bir tek Rashica ve Semih’in bir şeyler yapmasını bekliyorsun.

Gülengül Altınsay’ın yazısı