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Yaramazlara biraz batar!

Gülengül Altınsay: ‘G.Saray bu değil’ gibisinden boş lafları bırakın artık

Menajerlerin elinde oyuncak olmak da kimseye yaramıyor. Bizde kulüp yönetmeyi her sezon 10 futbolcu alabilmek, rakibin anlaştığı futbolcusuna daha fazla para verip kapmak sanıyorlar.

Oysa ki futbolu yönetmek çok farklı meziyetler gerektiriyor.


Bizde ise iktidarda olanlar bu işin öncelikle planlama, emek, süreç, zaman meselesi olduğunu henüz kavramış değiller. O yüzden şişkin kadrolara rağmen hala yeni futbolcuların peşine düşüyorlar. Çünkü onlar için tek önemli olan transfer yapmak. Bu beceriksizlikle, bilgisizlikle başka türlü taraftarı nasıl oyalayacaklar? Zaten işler sarpa sarınca kulübü bırakıp gitmek de serbest… “Türkiye Türkiye gibi oynarsa”, “G.Saray bu değil” gibisinden boş lâfları bırakın artık. Gerçek: Euro20, gerçek: 1-5… Ya bununla yüzleşin ya da bu işi bırakın.

Gülengül Altınsay’ın yazısı

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