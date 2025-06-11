Güldem Atabay: Mehmet Şimşek'in 2026 refah vaadi, milyonların bugünkü sefaletine çare olmuyor

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19 Mart sonrası sarsıntılara yüksek faizle yanıt veren Bakan Şimşek, programında “en zor dönemin geride kaldığını” söylüyor. Ancak her türden veri tam tersini gösteriyor. Mehmet Şimşek’in 2026 refah vaadi, milyonların bugünkü sefaletine çare olmuyor.

19 Mart darbesi ile başlayan finansal piyasa çalkantısına Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in cevabı kamu maliyesini felç eden faiz transferlerini daha da yükseltecek bir faiz artışı oldu. Kökleri Saray’ın sayısız koridorlarında bir yere dayanan buzdağının görünen yüzü Yeni Şafak da Şimşek’e eleştiri dozunu yükseltme fırsatını kaçırmadı. Anadolu sermayesinin sesi olarak eleştirilerini giydiren Yeni Şafak kadroları Bakan’ın yüksek faiz politikasını yerden yere vurarak Şimşek’in koltuğunu salladı.

Güldem Atabay’ın yazısı