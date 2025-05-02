GTA 6'nın çıkış tarihi ertelendi

Son zamanların en fazla merakla beklenen video oyunu Grand Theft Auto (GTA) 6’nın çıkışı 2026’ya ertelendi.

Fotoğraf: Rockstar Games

8 Kasım 2023’te Rockstar GTA 6’yı duyurmuş ve aralığın başında oyunun fragmanını 5 Aralık’ın ilk saatlerinde yayınlamıştı.

1 dakika 30 saniyelik fragmanda oyunun Vice City’de (Miami) geçeceği ve biri kadın biri erkek olmak üzere iki ana karakterin olacağı görülüyor.

Rockstar Games’in ana şirketi Take-Two Interactive, oyunu 2025 sonbaharında çıkacağını duyurmuştu.

Variety‘nin aktardığına göre şirket, oyunu 26 Mayıs 2026’da piyasa süreceğini duyurdu:

“Beklediğinizden daha geç olduğu için çok üzgünüz. Yeni Grand Theft Auto’ya duyulan ilgi ve heyecan tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu bitirmek için çalışırken gösterdiğiniz sabır ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Piyasaya sürdüğümüz her oyunda amacımız her zaman beklentilerinizi aşmak oldu ve Grand Theft Auto 6 da bunun bir istisnası değil. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kaliteyi sunmak için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.”