Gram altında da rekor geldi: 700 lira üstünde

Döviz kurundaki sıçramanın etkisiyle gram altın, saat 11:50 itibariyle 714 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak; Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız” diyerek faizdeki ısrarını belirtmesi sonrası sabah saatlerinde döviz kurlarında rekorlar gelmişti.

Saat 9:00’da 664 TL olan gram altın 11:57 itibariyle 718 lira seviyesini görerek 54 liralık artış gerçekleştirmiş oldu. Gram altın, seneye 450 TL civarında başlamıştı.

Çeyrek altın 1131 lirada seviyesine tutunurken, cumhuriyet altını 4 bin 539 liradan satılıyor.

Geçen hafta 1870 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın ABD’de Jerome Powell’ın ikinci dönemde de Fed başkanı olarak görevlendirilmesi sonrası faiz oranlarının artırılacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle düşüşe geçti.