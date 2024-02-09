Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 9 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.005 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.005 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 8 Şubat 2024

SON HABERLER

Borsa 9000’i geçti

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.016,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

Acınası siyaset ve demokrasi!

CHP’nin, gerek Meclis’te gerek seçimlerde referandumlarda etkili bir muhalefet ortaya koyduğu, siyaset yaparken iktidar eleştirilerinin dışına çıkıp alternatif bir politikanın sahibi olduğu, örneğin sosyal demokrat bir parti olma iddiasını yeterince ortaya koyduğu söylenebilir mi? Ya da sağa karşı, laiklik dışında, ekonomi politikalarıyla, siyasal ekonomi anlayışıyla karşı çıktığı iddia edilebilir mi? 