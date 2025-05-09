Gram altın güne nasıl başladı – 9 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.130,43 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.323,54 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.130,43 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.130,43 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.323,54 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.130,43 lira seviyesinde ilerliyor.
Çin’in topladığı Ay toprağı örnekleri Britanya’ya ulaştı. Bilim insanları, Dünya ve uydusunun erken dönemlerini inceleyecek.
Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, küresel ısınma 1,5 dereceyi aşarsa 1 milyar insanın iklim göçmeni olacağını söyledi.
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.130,43 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,7324 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,5385 seviyesinden güne başladı.
Üç ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 milyar 250 milyon lira değerindeki gayrimenkul ve taşınmaza el kondu, yedi kişi tutuklandı.