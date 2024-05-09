Gram altın güne nasıl başladı? – 9 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.401,919 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.315,77 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.401,919 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye çöl tozlarının etkisine giriyor. Toz taşınımı yarın ülke genelinde yoğunlaşacak.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, pazartesi Ankara’ya yapmayı planladığı ziyaretin, İstanbul’daki Kariye Cami’nin ibadete açılması nedeniyle ertelenmesi gerektiği yönündeki çağrılara yanıt verdi: “Açık kanallar korunmalı.”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) ve ExxonMobil arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinde işbirliği anlaşmasının imzalandığını açıkladı.
Şarkıcı Kalben Sağdıç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik ‘ağır özürlülük veya ölüme sebebiyet vermesi’ üç yıl meslekten men edildi.