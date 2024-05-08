Gram altın güne nasıl başladı? – 8 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 2.405,252 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.317,48 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.405,252 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Hukuk fakültesi mezunlarına, hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek, avukatlık ve noterlik stajına başlayabilmek için ‘Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarı şartı getirildi.
Diyarbakır’da gözaltına alınan gazeteciler Derya Us ve Nurcan Yalçın ‘yurt dışına çıkış yasağıyla’ serbest bırakıldı.
Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yaptığı ölçümlere göre, geçtiğimiz nisanın şimdiye kadar kaydedilen ‘en sıcak nisan’ olduğu duyuruldu.
Çin, Ay’ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak için 3 Mayıs’ta uzaya gönderdiği ‘Çang’ı 6’ keşif aracının Ay yörüngesine girdiğini duyurdu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselerek 10.358,10 puandan başladı.