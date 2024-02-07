Gram altın güne nasıl başladı? – 7 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.000 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.000 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.000 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.000 lira seviyesinde ilerliyor.
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e bağlı Necochea kasabasında bir araya gelen bir grup futbolsever, Fenerbahçe’den ilham alarak ‘Fernebahce’ ismiyle bir takım kurdu.
Britanya’nın en yaşlıları olduğu tahmin edilen ikizler, kendilerine göre genç kalmanın sırrını anlattı.
HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı adaylığından çekildi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler birlik çapında ilk kez, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik yasa üzerinde anlaşmaya vardı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselerek 8.912,11 puanla rekor seviyeden başladı.