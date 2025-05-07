Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı – 7 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.210,17  liradan işlem görüyor.

Spot altın ons başına 3.392,09 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.210,17 lira seviyesinde ilerliyor.

SON HABERLER