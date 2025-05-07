Gram altın güne nasıl başladı – 7 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.210,17 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.392,09 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.210,17 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.210,17 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.392,09 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.210,17 lira seviyesinde ilerliyor.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan yılan doğaya bırakıldı.
Tokat’ta bir evin bahçesinde kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu. Kazıyı yapan baba ve oğlu tutuklandı.
Mahkeme, tutuklu yönetmen ve FLU TV’nin sahibi İlker Canikligil’in adli kontrolle tahliyesine karar verdi.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) ücret kayıpları izleme raporuna göre 2025’in ilk dört ayında enflasyon nedeniyle işçi başına ortalama erime 5 bin 197 lira oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar kapsamında ifadeye çağrılan Gülaylar Kuyumculuk Grubu’nun sahibi Mehmet İlhan Gülay ‘rüşvet’ suçlamasıyla tutuklandı.