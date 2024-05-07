Gram altın güne nasıl başladı? – 7 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:20) 2.409,024 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.319,16 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.409,024 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:20) 2.409,024 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,3067 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 34,7780 seviyesinden güne başladı.
İstanbul Boğazı’nda bir yük gemisinin arızası nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.
ABD İsrail’in Refah’a bir kara saldırısı düzenlemesini desteklemediklerini yineledi.
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ndeki gösterilere ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 11’i daha tutuklandı.