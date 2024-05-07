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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 7 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:20) 2.409,024 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.319,16 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.409,024 lira seviyesinde ilerliyor.

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