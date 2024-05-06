Gram altın güne nasıl başladı? – 6 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:24) 2.406,542 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.314,15 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.406,542 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:24) 2.406,542 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.314,15 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.406,542 lira seviyesinde ilerliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeyken 21 Ağustos 2020 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul’daki Kariye Cami, ibadete açılıyor.
İstanbul Tabip Odası (İTO) seçimlerini Demokratik Katılım grubu kazandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 ili ‘sarı’ kodla uyardı.
Diyarbakır’da aralarında gazeteciler Derya Us ve Nurcan Yalçın’ın da olduğu sekiz kişi gözaltına alındı.
Türkiye sularındaki yerli balık popülasyonları aşırı avla azalıyor. Buna bağlı olarak aslan balığı gibi istilacı türlerin popülasyonu artıyor.