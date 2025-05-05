Gram altın güne nasıl başladı – 5 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:08) 4.041,17 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.257,88 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.041,17 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 4.041,17 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.257,88 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.041,17 lira seviyesinde ilerliyor.
Konut ve işyerleri için nisanda kira artış tavan oranı yüzde 56,35 oldu.
Karabük’ün Eflani ilçesinde ‘ayı gülü’ diye bilinen korumadaki ‘paeonia officinalis’ çiçeği açtı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ’nin su ürünlerine yüzde 20 zam yapıldı.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturma dosyasına giren görüşmeleriyle ilgili “Bugüne kadar kiminle görüştüysem İstanbul’un menfaati için görüştüm” dedi.
Borsa İstanbul Grubu, takas tarihinin T+1 (işlem gününü takip eden birinci iş günü) olarak revize edilmesi için piyasa paydaşlarının görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme süreci başlattı.