Gram altın güne nasıl başladı? – 31 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 1.987 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.035 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.987 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 1.987 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.035 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.987 lira seviyesinde ilerliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıklamayı, yabancı gözlemci getirmeyi ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yapısını değiştirmeyi planlıyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 yükselişle 8.480,29 puandan başladı.
Milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın anne ve babası “Bu memlekette anayasa yoksa, hukuk yoksa can güvenliği yoktur” dedi.
Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler 31 Aralık 2024’ten sonra yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.
Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi 66 yaşında hayatını kaybetti.