Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 31 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 1.987 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.035 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.987 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 30 Ocak 2024

SON HABERLER

Limonlu sos yasağı seneye başlıyor

Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler 31 Aralık 2024’ten sonra yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.