Gram altın güne nasıl başladı? – 30 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.983 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.032 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.983 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.983 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.032 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.983 lira seviyesinde ilerliyor.
AKP grup başkan vekili Leyla Şahin Usta, Meclis’te Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüleceğini söyledi.
Belediye başkanı adayı yapılmayan Hacer Foggo CHP yönetimine sitem etti.
TÜRK-İŞ, ocak ayında dört kişilik aile için açlık sınırını 15 bin 48 lira, yoksulluk sınırını 49 bin 19 lira olarak hesapladı.
Oscar ödüllü ‘Dune: Çöl Gezegeni’nin devam filmi ‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2’ Türkiye’de 1 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ekonomik güven endeksi ocakta yükselerek 99,4’e çıktı.