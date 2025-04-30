Gram altın güne nasıl başladı – 30 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.097,44 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.309,21 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.097,44 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.097,44 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.309,21 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.097,44 lira seviyesinde ilerliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kanal İstanbul’la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok” dedi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) nisanda dört kişilik aile için açlık sınırını lira 24 bin 35, yoksulluk sınırını da 78 bin 292 lira olarak hesapladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın 20 firmayla yaptığı anlaşma kapsamında evlenecek çiftlere yüzde 5 ila 35 indirim uygulanacağını duyurdu.
ABD’deki bir araştırmaya göre sadece insan beyninde biriken mikroplastik miktarı sekiz yılda yaklaşık yüzde 50 arttı.
Japon araştırmacılar, ulusal tıp lisans sınavını başarıyla geçen üretken bir yapay zeka sistemi geliştirdi.