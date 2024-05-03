Gram altın güne nasıl başladı? – 3 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.402,971 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.305,77 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.402,971 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.402,971 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.305,77 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.402,971 lira seviyesinde ilerliyor.
Omurilik felçliler yararına hayata geçirilen Wings for Life World İstanbul 2024 koşusu, 5 Mayıs’ta Ortaköy-Arnavutköy arasında Muallim Naci Caddesi’nde koşulacak.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ‘ıstakoz’lu mesajlaşmasını yayınlayan Now Haber’e ceza kesti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X’te açıklanan nisan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına da 26 kuruş zam geldi. Otogazdaysa 1 lira 6 kuruş indirim yapıldı.
ABD’de polis, 1 Mayıs Çarşamba gecesi, UCLA kampüsünde yaklaşık iki yüz göstericiyi gözaltına aldı. Böylece, 18 Nisan’dan beri ülke çapındaki kampüslerde devam eden Filistin yanlısı gösterilerde gözaltı sayısı 2 bini aştı. Öğrencilerin talebi, üniversitelerinin İsrail’le ilişkiyi hepten koparması.