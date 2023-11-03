Gram altın güne nasıl başladı? – 3 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1812 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1986 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1812 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1812 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1986 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1812 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1812 liradan işlem görüyor.
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Gazze’ye yapılan yardımları desteklemek için Mısır’a gidiyor.
Kripto para borsası FTX kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı ceza davasında jüri tarafından ‘suçlu’ bulundu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 39 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülkenin doğusu için beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyardı.