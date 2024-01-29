Gram altın güne nasıl başladı? – 29 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.976 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.025 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.976 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.976 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.025 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.976 lira seviyesinde ilerliyor.
HPV aşısını rutin aşılama programına alan ülkeler ektiklerini biçiyor. Birer birer rahim ağzı kanserine karşı kazandıkları zaferi açıklıyorlar. En son İskoçya 2040’a kadar rahim ağzı kanserinin ‘kökünü kazıyacaklarını’ (yerine ortadan kaldıracakları da denebilir) duyurdu.
ABD’nin New Jersey eyaletindeki bir hayvan barınağı, Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı kampanyayla eski sevgilisiyle hesaplaşmak isteyenlere ‘intikam’ fırsatı sunuyor.
Metro İstanbul, bugün oynanacak Galatasaray-Gaziantep maçı için seferlerde düzenlemeye gitti. Metro İstanbul’un açıklamasına göre 18:00-19:45 arasında M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında mevcut seferlere ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacak. Maç sonrasındaysa taraftar yoğunluğu bitene kadar mevcut seferlere ek olarak 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri düzenlenecek.
Arkeologlar, yaklaşık 200 yıl önce Kanada açıklarında batan HMS Erebus’un kalıntısında yüzlerce sapasağlam eşya buldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,64 yükselişle 8.400,05 puandan başladı.