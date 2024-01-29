Gram altın güne nasıl başladı? – 29 Ocak 2024

Metro İstanbul, bugün oynanacak Galatasaray-Gaziantep maçı için seferlerde düzenlemeye gitti. Metro İstanbul’un açıklamasına göre 18:00-19:45 arasında M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında mevcut seferlere ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacak. Maç sonrasındaysa taraftar yoğunluğu bitene kadar mevcut seferlere ek olarak 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri düzenlenecek.