Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 29 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.976 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.025 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.976 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 26 Ocak 2024

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Metro seferlerine Galatasaray ayarı

Metro İstanbul, bugün oynanacak Galatasaray-Gaziantep maçı için seferlerde düzenlemeye gitti. Metro İstanbul’un açıklamasına göre 18:00-19:45 arasında M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında mevcut seferlere ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacak. Maç sonrasındaysa taraftar yoğunluğu bitene kadar mevcut seferlere ek olarak 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri düzenlenecek.