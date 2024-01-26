Gram altın güne nasıl başladı? – 26 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.972 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.023,01 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.972,885 lira seviyesinde ilerliyor.
Çevrimiçi film izleme platformu MUBI, aylık abonelik ücretini 89 liradan 129 liraya yükseltti.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.972 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,3351, avro/TL 32,9417 seviyesinden güne başladı.
Çekya’da Senato, kadına şiddetle mücadelede uluslararası bir referans noktası olarak kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’ni onaylamadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyaspor’un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel ve Başakşehir’den ayrılan İsrailli Eden Karzev’e 8’er maç men cezası verdi.