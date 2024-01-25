Gram altın güne nasıl başladı? – 25 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.961 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.015,65 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.961,439 lira seviyesinde ilerliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin (BUDO) seferleri, olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamıyor.
Amerikalı bir profesör, mükemmel bir çay demlemek için bir tutam tuz kullanılması gerektiğini söyledi. Bu tarif, ABD ve Britanya arasında esprili bir atışmaya neden oldu.
Eski İYİ Partili Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız yıldız Nicolas Anelka, Ümraniyespor’un CEO’su oldu.
Netflix, en ucuz paketi olan ‘temel planı’ tamamen kaldırmaya hazırlanıyor.