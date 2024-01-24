Gram altın güne nasıl başladı? – 24 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.970 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.024,01 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.970,903 lira seviyesinde ilerliyor.
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, yıl sonu için dolar/TL kuru tahmininin 39-40 lira olduğunu söyledi.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103,2 milyon lira idari para cezası verdi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 yükselişle 7.982,71 puandan başladı.
ABD yönetimi, İsveç’in NATO üyeliğinin Meclis’te onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye’ye F-16 satışına sıcak baktıklarını belirtti.
Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 44,22 artırılarak güncellendi.