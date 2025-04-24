Gram altın güne nasıl başladı – 24 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.098,80 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.325,06 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.098,80
lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.098,80 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.325,06 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.098,80
lira seviyesinde ilerliyor.
İstanbul Valisi Davut Gül, ‘asılsız deprem’ paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 yükselişle 9.353,61 puandan başladı.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı hakkında gözaltı kararı verildi.
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.098,80 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,2916 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,5317 seviyesinden güne başladı.